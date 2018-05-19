Меню
Общество
Жителей Поморья приглашают на фестиваль «Архангельск-блюз»
Новости Сирии
Сирия: САА почти полностью окружила ИГ в южных окрестностях Дамаска
Следующая новость
Загрузка...

    Жителей Поморья приглашают на фестиваль «Архангельск-блюз»

    40

    Жителей Поморья приглашают на фестиваль «Архангельск-блюз»

    Архангельск, 19 мая. Фестиваль «Архангельск-блюз» пройдет в столице Поморья в начале рабочей недели.

    Как передает «Двина Сегодня», XIII фестиваль под названием «Архангельск-блюз» пройдет 21 и 22 мая на сцене театра драмы имени Ломоносова.

    Перед зрителями выступят музыканты из России, США, Канады, Европы и ближнего зарубежья. Партнёр проекта Евгений Тенетов подчеркивает:

    «Такие фестивали и культурные мероприятия высочайшего уровня продвигают Архангельск, о столице Поморья узнают и никакие военные парады никогда не заменят музыку и настоящие позитивные человеческие эмоции, чего так не хватает сейчас современному обществу».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.