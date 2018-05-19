Жителей Поморья приглашают на фестиваль «Архангельск-блюз»
Архангельск, 19 мая. Фестиваль «Архангельск-блюз» пройдет в столице Поморья в начале рабочей недели.
Как передает «Двина Сегодня», XIII фестиваль под названием «Архангельск-блюз» пройдет 21 и 22 мая на сцене театра драмы имени Ломоносова.
Перед зрителями выступят музыканты из России, США, Канады, Европы и ближнего зарубежья. Партнёр проекта Евгений Тенетов подчеркивает:
«Такие фестивали и культурные мероприятия высочайшего уровня продвигают Архангельск, о столице Поморья узнают и никакие военные парады никогда не заменят музыку и настоящие позитивные человеческие эмоции, чего так не хватает сейчас современному обществу».