Жителей Поморья приглашают на фестиваль «Архангельск-блюз»

Архангельск, 19 мая. Фестиваль «Архангельск-блюз» пройдет в столице Поморья в начале рабочей недели.

Как передает «Двина Сегодня», XIII фестиваль под названием «Архангельск-блюз» пройдет 21 и 22 мая на сцене театра драмы имени Ломоносова.

Перед зрителями выступят музыканты из России, США, Канады, Европы и ближнего зарубежья. Партнёр проекта Евгений Тенетов подчеркивает: