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Ветеранов приглашают на бесплатные киносеансы в Северодвинске
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    Ветеранов приглашают на бесплатные киносеансы в Северодвинске

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    Ветеранов приглашают на бесплатные киносеансы в Северодвинске

    Северодвинск, 19 мая. Бесплатный показ кинофильмов для ветеранов пройдет в Северодвинске в рамках проекта «Хорошее кино для мудрых людей».

    Как передает «Регион 29», дворец молодёжи «Строитель» является продолжателем проекта под названием «Хорошее кино для мудрых людей», который проходит уже второй год подряд.

    Так, ветеранам в понедельник, 21 мая, покажут фильм «Крым» режиссёра Алексея Пиманова, 28 мая — киноработу Валерия Тодоровского «Большой». Бесплатные киносеансы пройдут в кинозале дворца молодежи «Строителя». Начало сеансов — 10:00 часов утра, подчеркивает пресс-служба администрации Северодвинска.

    Автор: Алексей Громов
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