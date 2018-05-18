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Более ста человек эвакуировали из театра драмы в Архангельске
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    Более ста человек эвакуировали из театра драмы в Архангельске

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    Более ста человек эвакуировали из театра драмы в Архангельске

    Архангельск, 18 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске: более ста человек эвакуировали из театра драмы. Соответствующую информацию передает региональное МЧС.

    Более ста человек эвакуировали из театра имени Ломоносова в пятницу, 18 мая, около 14:40 часов дня по московскому времени из-за задымления, которое произошло на втором этаже и балконе.

    Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место инцидента. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения задымления.

    Автор: Алексей Громов
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