Более ста человек эвакуировали из театра драмы в Архангельске

Архангельск, 18 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Архангельске: более ста человек эвакуировали из театра драмы. Соответствующую информацию передает региональное МЧС.

Более ста человек эвакуировали из театра имени Ломоносова в пятницу, 18 мая, около 14:40 часов дня по московскому времени из-за задымления, которое произошло на втором этаже и балконе.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место инцидента. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения задымления.