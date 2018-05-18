Около 40 человек эвакуировали из горящего здания в Архангельске

Архангельск, 18 мая. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Архангельске: порядка 40 человек эвакуировали из горящего здания.

Как передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные на сайте «Безопасность Архангельской области», пожар произошел в офисе на первом этаже пятиэтажного здания, расположенного на проспекте Ломоносова, эвакуировали около 40 человек.

К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах чрезвычайного происшествия и выясняют причину возникновения пожара.

Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Архангельске: загорелся двухэтажный деревянный дом.