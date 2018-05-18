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Около 40 человек эвакуировали из горящего здания в Архангельске
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    Около 40 человек эвакуировали из горящего здания в Архангельске

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    Около 40 человек эвакуировали из горящего здания в Архангельске

    Архангельск, 18 мая. Чрезвычайное происшествие случилось накануне в Архангельске: порядка 40 человек эвакуировали из горящего здания.

    Как передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные на сайте «Безопасность Архангельской области», пожар произошел в офисе на первом этаже пятиэтажного здания, расположенного на проспекте Ломоносова, эвакуировали около 40 человек.

    К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах чрезвычайного происшествия и выясняют причину возникновения пожара.

    Ранее сообщалось о том, что чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Архангельске: загорелся двухэтажный деревянный дом.

    Автор: Алексей Громов
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