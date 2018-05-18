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Расселенный дом загорелся в Архангельске
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    Расселенный дом загорелся в Архангельске

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    Расселенный дом загорелся в Архангельске

    Архангельск, 18 мая. Чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером в Архангельске: загорелся двухэтажный деревянный дом.

    Как передает ГТРК «Поморье», пожар произошел в двухэтажном деревянном доме на проспекте Никольском в четверг, 17 мая, около восьми часов утра. На место ЧП незамедлительно прибыли сотрудники МЧС, которые в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание.

    Известно, что в доме находились несколько человек без определенного места жительства. К счастью, информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося, а эксперты выясняют причины возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
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