Мобильное приложение для жалоб запустят в Архангельске



Архангельск, 17 мая. Сервис «Чистый город» позволит сообщать о проблемах городского хозяйства онлайн.

Онлайн сервис позволит быстрее реагировать на волнующие горожан проблемы ЖКХ и решать их без лишней бюрократии. В приложении появятся такие разделы, как открытые люки, сломанные ограждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска.

Сейчас приложение работает в тестовом режиме, уже зарегистрировано около 130 тысяч пользователей, однако отвечать на жалобы пока может лишь администрация округа Майская Горка.

«Система хорошо себя зарекомендовала на территории округа Майская горка. По округу поступило 15 сообщений, из которых уже отработано 7, в работе – 2, вновь поступивших – 6», — пояснил директор Центра информационных технологий Алексей Яценко.

До конца месяца к системе должны подключиться все администрации округов. Также приложение «Чистый город» будут совершенствовать, вносить новые разделы.

Сейчас на отклик на жалобу уходит около 30 дней, с системой «Чистый город», к примеру, в Москве средняя продолжительность отклика и устранения – восемь дней. В администрации Архангельска считают, что город тоже может выйти на такие темпы.

