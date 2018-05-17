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В Архангельске демонтировали ресторан «Якорь»    
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    В Архангельске демонтировали ресторан «Якорь»    

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      В Архангельске демонтировали ресторан «Якорь»    
    Архангельск, 17 мая. Участок очистили от строительного мусора и ждут нового подрядчика.

    Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, пространство готово к новой стройке. Есть разные проекты строительства: и жилой дом, и физкультурно-оздоровительный комплекс. Все проекты пока в стадии разработки.

    Здание ресторана «Якорь» построено в 1930 году. Здесь находилась столовая, затем ресторан, а в 2016 году последний арендатор освободил аварийное помещение. Снос здания начался еще осенью 2017 года. Но подрядчик приостановил, а затем и вовсе свернул работы по демонтажу. Пришлось искать нового подрядчика.

    Дальнейшая судьба участка станет известна после аукциона.
     

    Автор: Софья Куликова
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