  В Архангельске демонтировали ресторан «Якорь»    



Архангельск, 17 мая. Участок очистили от строительного мусора и ждут нового подрядчика.

Как сообщает пресс-служба администрации Архангельска, пространство готово к новой стройке. Есть разные проекты строительства: и жилой дом, и физкультурно-оздоровительный комплекс. Все проекты пока в стадии разработки.

Здание ресторана «Якорь» построено в 1930 году. Здесь находилась столовая, затем ресторан, а в 2016 году последний арендатор освободил аварийное помещение. Снос здания начался еще осенью 2017 года. Но подрядчик приостановил, а затем и вовсе свернул работы по демонтажу. Пришлось искать нового подрядчика.

Дальнейшая судьба участка станет известна после аукциона.

