В Архангельске восстановят беседку Александра Грина

Архангельск, 16 мая. Годзиш провел совещание на «Лысой горе» и обсудил фронт работ по восстановлению Петровского сквера.

В этом году от общего финансирования потратят 120 миллионов рублей, что составляет примерно пятую часть. Об этом сообщает «Двина сегодня».

Игорь Годзиш сообщил, что в этом году планируется восстановить беседку Александра Грина. При изыскательных работах обнаружили фундамент старой беседки. На ее месте возведут новую точную копию.

На данным этапе основную сложность вызывает финансирование работ по восстановлению и облагораживанию Петровского сквера. Глава города рассчитывает на финансовую помощь по линии федеральной программы развития внутреннего туризма.

В случае получения финансирования, работы будут завершены к 2020 году. В этом году работы начнутся примерно в конце июня – начале июля.