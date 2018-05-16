В Архангельске лошадь провалилась в дорожную яму



Архангельск, 16 мая. В округе Майская Горка лошадь попала в яму на улице Красной звезды.

Как сообщает служба спасения по Архангельской области, чтобы вызволить животное, спасатели сделали петли из пожарного рукава и зафиксировали лошадь. После этого напуганное животное подняли и вернули хозяйке. Операция продлилась целый час.

Чтобы обезопасить людей и автомобили от попадания в огромную яму, спасатели выставили временное ограждение: из подручных материалов изготовили треногу и установили над ямой, обозначив ее оградительной лентой. Информацию о произошедшем передали в диспетчерскую службу Архангельска.