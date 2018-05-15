Меню
Происшествия
Пожарные дважды тушили расселенный дом в Поморье
Россия
Открытие Крымского моста: онлайн-трансляция
Следующая новость
Загрузка...

    Пожарные дважды тушили расселенный дом в Поморье

    58

    Пожарные дважды тушили расселенный дом в Поморье

    Архангельск, 15 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Маймаксе: два пожара произошли накануне ночью в деревянном доме.

    Как передают местные новостные издания, пожар произошел в ночь на вторник, 15 мая, в доме, расположенном на улице Победы,150. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание.

    Второй вызов поступил чуть позже: горел подъезд в этом же деревянном доме. Пламя перекинулось на второе здание. Около 28 пожарных и восемь единиц техники прибыли на место ЧП, им удалось справиться с возгоранием к пяти часам утра.

    В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.