Пожарные дважды тушили расселенный дом в Поморье

Архангельск, 15 мая. Чрезвычайное происшествие случилось в Маймаксе: два пожара произошли накануне ночью в деревянном доме.

Как передают местные новостные издания, пожар произошел в ночь на вторник, 15 мая, в доме, расположенном на улице Победы,150. Сотрудники МЧС незамедлительно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание.

Второй вызов поступил чуть позже: горел подъезд в этом же деревянном доме. Пламя перекинулось на второе здание. Около 28 пожарных и восемь единиц техники прибыли на место ЧП, им удалось справиться с возгоранием к пяти часам утра.

В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.