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Общество
Жителей Северодвинска приглашают на субботник 16 мая
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    Жителей Северодвинска приглашают на субботник 16 мая

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    Жителей Северодвинска приглашают на субботник 16 мая

    Северодвинск, 15 мая. Жителей Северодвинска приглашают принять участие в субботнике, который пройдет в среду, 16 мая.

    Как сообщает «Регион 29», в среду, 16 мая, в семь часов вечера на пересечении улиц Коновалова и Советских Космонавтов пройдет субботник, в рамках которого территорию приведут в порядок выйдут сотрудники отдела экологии и природопользования, управляющей компании, общественной организации «Чистый мир», депутаты городского Совета.

    Жителей города приглашают принять участие в субботнике и внести свой вклад в благоустройство города.

    Напомним, дорожные работники приступили к проведению ремонтных работ на Северодвинской трассе в Архангельске.

    Автор: Алексей Громов
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