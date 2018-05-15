Жителей Северодвинска приглашают на субботник 16 мая

Северодвинск, 15 мая. Жителей Северодвинска приглашают принять участие в субботнике, который пройдет в среду, 16 мая.

Как сообщает «Регион 29», в среду, 16 мая, в семь часов вечера на пересечении улиц Коновалова и Советских Космонавтов пройдет субботник, в рамках которого территорию приведут в порядок выйдут сотрудники отдела экологии и природопользования, управляющей компании, общественной организации «Чистый мир», депутаты городского Совета.

Жителей города приглашают принять участие в субботнике и внести свой вклад в благоустройство города.

Напомним, дорожные работники приступили к проведению ремонтных работ на Северодвинской трассе в Архангельске.