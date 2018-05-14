Мужчина погиб, упав с обрыва в Поморье

Архангельск, 14 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось под Архангельском: мужчина сорвался с десятиметрового обрыва в реку.

Трагедия произошла в Котласском районе Архангельской области: компания отдыхала на берегу берега, один из мужчин решил искупаться и прыгнул с обрыва, высота которого составляла около десяти метров.

По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина ударил о крутой угор. В настоящее время спасатели ведут поиски тела мужчины, которое, по словам очевидцев, унесло течением. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.