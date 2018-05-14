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Мужчина погиб, упав с обрыва в Поморье
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    Мужчина погиб, упав с обрыва в Поморье

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    Мужчина погиб, упав с обрыва в Поморье

    Архангельск, 14 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось под Архангельском: мужчина сорвался с десятиметрового обрыва в реку.

    Трагедия произошла в Котласском районе Архангельской области: компания отдыхала на берегу берега, один из мужчин решил искупаться и прыгнул с обрыва, высота которого составляла около десяти метров.

    По предварительным данным правоохранительных органов, мужчина ударил о крутой угор. В настоящее время спасатели ведут поиски тела мужчины, которое, по словам очевидцев, унесло течением.  Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

    Автор: Алексей Громов
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