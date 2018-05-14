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Делегация из Поморья прибыла в Сербию с культурно-деловой миссией
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    Делегация из Поморья прибыла в Сербию с культурно-деловой миссией

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    Делегация из Поморья прибыла в Сербию с культурно-деловой миссией

    Архангельск, 14 мая. Представители Архангельской области отправились в Сербию с культурно-деловой миссией.

    Как сообщает «МК» со ссылкой на данные, полученные в правительстве области, делегацию Архангельской области в Сербию возглавляет губернатор Игорь Орлов. В рамках поездки представители Поморья представят экономический и культурный потенциал региона.

    Также запланировано подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Кроме этого, запланирована презентация инвестиционного потенциала региона в Хозяйственной палате Сербии.

    Правительство Архангельской области подчеркивает, что в рамках поездки может быть подписано соглашение о сотрудничестве между САФУ и университетом города Нови-Сад.

    Автор: Алексей Громов
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