Делегация из Поморья прибыла в Сербию с культурно-деловой миссией

Архангельск, 14 мая. Представители Архангельской области отправились в Сербию с культурно-деловой миссией.

Как сообщает «МК» со ссылкой на данные, полученные в правительстве области, делегацию Архангельской области в Сербию возглавляет губернатор Игорь Орлов. В рамках поездки представители Поморья представят экономический и культурный потенциал региона.

Также запланировано подписание соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Кроме этого, запланирована презентация инвестиционного потенциала региона в Хозяйственной палате Сербии.

Правительство Архангельской области подчеркивает, что в рамках поездки может быть подписано соглашение о сотрудничестве между САФУ и университетом города Нови-Сад.