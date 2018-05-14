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Реконструкция на Северодвинской трассе стартовала в Архангельске
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    Реконструкция на Северодвинской трассе стартовала в Архангельске

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    Реконструкция на Северодвинской трассе стартовала в Архангельске

    Архангельск, 14 мая. Дорожные работники приступили к проведению ремонтных работ на Северодвинской трассе в Архангельске.

    Более семи с половиной километров дорожного полотна на Северодвинской трассе необходимо отремонтировать, передает ГТРК «Поморье». В настоящее время уже стартовала реконструкция, ремонт проходит без остановки движения, однако автомобилистам приходится стоять в пробках, что стало причиной их негодования и возмущения.

    Также руководитель УпрДор «Холмогоры» Алексей Бабицкий подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена реконструкция с переустройством всех высоковольтных линий моста через реку Исакогорка.

    Автор: Алексей Громов
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