Реконструкция на Северодвинской трассе стартовала в Архангельске

Архангельск, 14 мая. Дорожные работники приступили к проведению ремонтных работ на Северодвинской трассе в Архангельске.

Более семи с половиной километров дорожного полотна на Северодвинской трассе необходимо отремонтировать, передает ГТРК «Поморье». В настоящее время уже стартовала реконструкция, ремонт проходит без остановки движения, однако автомобилистам приходится стоять в пробках, что стало причиной их негодования и возмущения.

Также руководитель УпрДор «Холмогоры» Алексей Бабицкий подчеркнул, что в ближайшее время будет проведена реконструкция с переустройством всех высоковольтных линий моста через реку Исакогорка.