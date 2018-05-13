Меню
Общество
Отопительный сезон в Архангельске завершится 15 мая    
Происшествия
Пять студентов погибли при обрушении моста в Пакистане
Следующая новость
Загрузка...

    Отопительный сезон в Архангельске завершится 15 мая    

    30

     Отопительный сезон в Архангельске завершится 15 мая    

    Архангельск, 13 мая. На следующей неделе в Поморье ожидается похолодание.

    Администрация Архангельское области приняла решение о завершении отопительного сезона в Поморье 15 мая. Соответствующее постановление Игорь Годзиш подпишет уже в понедельник. В домах и учреждениях города отопление будет отключено с 15 мая.

    Однако синоптики прогнозируют похолодание на бедующий неделе. Температура снизится до +14 С.

    В прошлом году отопительный сезон продлили дважды из-за плохой погоды. Отопление в домах в 2017 году отключили 6 июня.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.