 Отопительный сезон в Архангельске завершится 15 мая    

Архангельск, 13 мая. На следующей неделе в Поморье ожидается похолодание.

Администрация Архангельское области приняла решение о завершении отопительного сезона в Поморье 15 мая. Соответствующее постановление Игорь Годзиш подпишет уже в понедельник. В домах и учреждениях города отопление будет отключено с 15 мая.

Однако синоптики прогнозируют похолодание на бедующий неделе. Температура снизится до +14 С.

В прошлом году отопительный сезон продлили дважды из-за плохой погоды. Отопление в домах в 2017 году отключили 6 июня.