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Экс-директор МУП «Горсвет» скончался в Архангельске
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    Экс-директор МУП «Горсвет» скончался в Архангельске

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    Экс-директор МУП «Горсвет» скончался в Архангельске

    Архангельск, 13 мая. Сергей Драчев скончался сегодня утром из-за тяжелой болезни.

    Сегодня утром ушел из жизни бывший директор МУП «Горсвет» Сергей Драчев. Он начал свою работу на предприятии в 1992 году в качестве главного инженера. Позднее Сергей Драчев возглавлял МУП «Горсвет» в течение 15 лет.

    С 2009 год по 2012 год Сергей Драчев работал в качестве замначальника управления ЖКХ и энергетики, затем стал начальником отдела ЖКХ министерства промышленности и строительства и министерства ТЭК и ЖКХ Поморья.

    В прошлом году Сергея Драчева пригласили вновь на предприятие, которому он посвятил 17 лет жизни. Однако тяжелая болезнь не позволила реализоваться имеющимся планам.

    «Мы сожалеем, скорбим об утрате и будем помнить о том вкладе в развитие города, который внес свои трудом Сергей Вениаминович», — выразил слова соболезнования глава Архангельска Игорь Годзиш.

    Дата и место прощания с Сергеем Драчевым станут изветы позднее.

    Автор: Софья Куликова
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