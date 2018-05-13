Экс-директор МУП «Горсвет» скончался в Архангельске

Архангельск, 13 мая. Сергей Драчев скончался сегодня утром из-за тяжелой болезни.

Сегодня утром ушел из жизни бывший директор МУП «Горсвет» Сергей Драчев. Он начал свою работу на предприятии в 1992 году в качестве главного инженера. Позднее Сергей Драчев возглавлял МУП «Горсвет» в течение 15 лет.

С 2009 год по 2012 год Сергей Драчев работал в качестве замначальника управления ЖКХ и энергетики, затем стал начальником отдела ЖКХ министерства промышленности и строительства и министерства ТЭК и ЖКХ Поморья.

В прошлом году Сергея Драчева пригласили вновь на предприятие, которому он посвятил 17 лет жизни. Однако тяжелая болезнь не позволила реализоваться имеющимся планам.

«Мы сожалеем, скорбим об утрате и будем помнить о том вкладе в развитие города, который внес свои трудом Сергей Вениаминович», — выразил слова соболезнования глава Архангельска Игорь Годзиш.

Дата и место прощания с Сергеем Драчевым станут изветы позднее.