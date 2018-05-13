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В Архангельской области борются с поджогами
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    В Архангельской области борются с поджогами

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    В Архангельской области борются с поджогами

    Архангельск, 13 мая. В Поморье зафиксированы десятки возгораний травы в день.

    Как сообщают «Архангельские известия», архангельские пожарные выезжают на тушение сухой травы по несколько десятков раз в день. За прошлые сутки больше всего вызовов поступило из Котласского, Плесецкого и Приморского районов.

    Как правило травяной пожар сложно заметить сразу, обычно его обнаруживают только когда территория возгорания достигнет нескольких гектаров. Тушение травы занимает у пожарных много времени и отвлекает от чрезвычайных ситуаций, однако оставить без внимания травопалы нельзя, так как огонь может с легкостью распространиться на населенные пункты.

    Пожарный надзор ведет активную профилактическую работу с населением. Также пожарные рейды пресекают нарушения и привлекают виновных к административной ответственности.

    Особый противопожарный режим в регионе пока не ввели, еще не так жарко и пожарные пока справляются с вызовами.

    Автор: Софья Куликова
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