В Архангельской области борются с поджогами

Архангельск, 13 мая. В Поморье зафиксированы десятки возгораний травы в день.

Как сообщают «Архангельские известия», архангельские пожарные выезжают на тушение сухой травы по несколько десятков раз в день. За прошлые сутки больше всего вызовов поступило из Котласского, Плесецкого и Приморского районов.

Как правило травяной пожар сложно заметить сразу, обычно его обнаруживают только когда территория возгорания достигнет нескольких гектаров. Тушение травы занимает у пожарных много времени и отвлекает от чрезвычайных ситуаций, однако оставить без внимания травопалы нельзя, так как огонь может с легкостью распространиться на населенные пункты.

Пожарный надзор ведет активную профилактическую работу с населением. Также пожарные рейды пресекают нарушения и привлекают виновных к административной ответственности.

Особый противопожарный режим в регионе пока не ввели, еще не так жарко и пожарные пока справляются с вызовами.