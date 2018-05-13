Пермский театр «У моста» привез в Архангельск спектакль «На дне»

Архангельск, 13 мая. Труппа мистического театра впервые покажет спектакль «На дне» по одноименной пьесе Максима Горького в Архангельске.

Как сообщает «Регион 29», гастроли театра «У моста» пройдут в 160 городах России и зарубежья, среди которых оказался и Архангельск. Мистический театр под управлением Сергея Федотова известен необычной интерпретацией известных произведений. Также пермский театр «У Моста» является театром-лауреатом «Золотой маски».

Мистический театр получил названия «У моста» в 1988 году из-за соседства с Камским мостом. Однако позже название театра стало символом мистической связи, прокладывание мостика от реального к потустороннему.

На архангельский фестиваль «Родниковое слово» труппа привезла спектакль «На дне». Как заметил режиссер театра Сергей Федотов, в этом тоже есть некий мистицизм, потому что именно «На дне» в 1932 году открыл новое здание архангельского драмтеатра театра.