Меню
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в жилом доме Архангельска
Новости Сирии
Иракские военные ликвидировали 40 террористов ИГ на границе с Сирией
Следующая новость
Загрузка...

    Два человека пострадали при пожаре в жилом доме Архангельска

    56

    Два человека пострадали при пожаре в жилом доме Архангельска

    Архангельск, 12 мая. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в жилом доме на улице Касаткиной.

    Ночью на 12 мая произошло возгорание в однокомнатной квартире в жилом доме на улице Касаткиной, дом 5. При пожаре пострадали мужчина и женщина. Потерпевших доставили в реанимацию городской больницы.

    На место происшествия выехали четыре единицы техники и пожарно-спасательные расчёты в составе 19 человек. Помещение квартиры все закопчено, сгорела вся мебель. На данный момент проводится расследование причин пожара.

    Автор: Софья Куликова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.