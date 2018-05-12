Два человека пострадали при пожаре в жилом доме Архангельска

Архангельск, 12 мая. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в жилом доме на улице Касаткиной.

Ночью на 12 мая произошло возгорание в однокомнатной квартире в жилом доме на улице Касаткиной, дом 5. При пожаре пострадали мужчина и женщина. Потерпевших доставили в реанимацию городской больницы.

На место происшествия выехали четыре единицы техники и пожарно-спасательные расчёты в составе 19 человек. Помещение квартиры все закопчено, сгорела вся мебель. На данный момент проводится расследование причин пожара.