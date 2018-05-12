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Глава Архангельской области обсудил пути реализации майского указа Путина
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    Глава Архангельской области обсудил пути реализации майского указа Путина

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    Глава Архангельской области обсудил пути реализации майского указа Путина
    Архангельск, 12 мая. Жители региона выберут наиболее приоритетные направления развития для своих территорий. Голосование пройдет 3 июня в муниципальных учреждениях региона.

    Как сообщает пресс-центр губернатора Архангельской области, глава региона отметил основные цели указа президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года» применительно к Архангельской области. 

    Губернатор сообщил, что уже ведется работа по предложениям, которые необходимо внести в национальные программы. Такая задача поставлена перед региональным правительством. Губернатор подчеркнул, что приоритетом является повышение качества жизни.

    «Это большая и серьезная задача, которую нам всем предстоит решить. Но для этого нужно определить, что нам необходимо в первую очередь сделать, добиться на уровне области, на уровне каждого муниципалитета», — заявил Игорь Орлов.

    В ходе оживленный дискуссии были рассмотрены наиболее актуальные предложения.

    В итоге, на заседании решили учесть опыт проекта «Комфортная городская среда» и предоставить жителям региона самим выбрать наиболее приоритетные задачи путем голосования. Праймериз назначены на 3 июня. Проголосовать можно будет во всех муниципальных учреждениях.
     

    Автор: Софья Куликова
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