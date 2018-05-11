Фестиваль морского флота Арктики пройдет в Архангельске

Архангельск, 11 мая. Фестиваль морского флота Арктики пройдет с 13 по 15 мая в Архангельске.

Как передает ИА «Би-порт», инициатором проведения Фестиваля морского флота Арктики выступил Арктический морской институт имени Воронина. Так, мероприятие, посвященное 325-летию государственного судостроения в России и 40-летию перехода на круглогодичную навигацию Архангельского морского торгового порта, пройдет в столице в период с 13 по 15 мая.

Инициативу проведения фестиваля поддержала Межведомственная комиссия по морскому наследию Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

Ранее сообщалось о том, что смертельное чрезвычайное происшествие случилось в пятницу в организации на Окружном шоссе в Архангельске: работник погиб в шахте грузового лифта.