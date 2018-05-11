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Мужчина погиб в шахте грузового лифта в Архангельске
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    Мужчина погиб в шахте грузового лифта в Архангельске

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    Мужчина погиб в шахте грузового лифта в Архангельске

    Архангельск, 11 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в пятницу в организации на Окружном шоссе в Архангельске: работник погиб в шахте грузового лифта.

    Соответствующую информацию передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального СУ СК. Установлено, что 25-летний работник скончался от асфиксии на территории склада коммерческой организации, которая расположена на Окружном шоссе.

    В настоящее время следственный комитет проводит доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдения правил безопасности и охраны труда в организации.

    Напомним, три новые подметально-уборочные машины Gothia шведского производства чистят улицы Архангельска.

    Автор: Алексей Громов
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