Мужчина погиб в шахте грузового лифта в Архангельске

Архангельск, 11 мая. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось в пятницу в организации на Окружном шоссе в Архангельске: работник погиб в шахте грузового лифта.

Соответствующую информацию передает «Двина Сегодня» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального СУ СК. Установлено, что 25-летний работник скончался от асфиксии на территории склада коммерческой организации, которая расположена на Окружном шоссе.

В настоящее время следственный комитет проводит доследственную проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдения правил безопасности и охраны труда в организации.

Напомним, три новые подметально-уборочные машины Gothia шведского производства чистят улицы Архангельска.