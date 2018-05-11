Два человека погибли при столкновении легковушки и автобуса в Поморье

Архангельск, 11 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером в Устьянском районе Архангельской области: два человека погибли при столкновении автобуса и легковушки.

Автомобильное происшествие случилось в четверг, 10 мая, около шести часов вечера у деревни Ион-Горка, передает «Двина Сегодня». По предварительным данным, 33-летний водитель отечественного автомобиля «ВАЗ» вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом «ПАЗ», который следовал по маршруту «Поселок Октябрьский — Шангалы».

Водитель легковушки и его 29-летний пассажир получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Один пассажир автобуса получил травмы, и был доставлен в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии, также проверяют информацию о том, что что водитель автомобиля, выехавшего на встречную полосу, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.