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Новые уборочные машины подметают улицы Архангельска
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    Новые уборочные машины подметают улицы Архангельска

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    Новые уборочные машины подметают улицы Архангельска

    Архангельск, 10 мая. Три новые подметально-уборочные машины Gothia шведского производства чистят улицы Архангельска.

    Как передает «Регион 29» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Архангельска, содержание улично-дорожной сети длился в период с 21 апреля по 20 октября. Директор департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Пётр Чечулин сообщил:

    «Летнее содержание входит в общий контракт, заключённый с подрядчиком на два года, цена которого 600 миллионов рублей. Летняя уборка дорог заключается в механическом подметании проезжей части улиц и площадей, мойке проезжей и прилотковой части, в вывозе и утилизации смёта; ручной уборке в заездных и парковочных карманах; сборе мусора».

    Так, три новые подметально-уборочные машины Gothia шведского производства в настоящее время очищают улицы города.

    Автор: Алексей Громов
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