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Праздничным салютом завершился День Победы в Архангельске
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    Праздничным салютом завершился День Победы в Архангельске

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    Праздничным салютом завершился День Победы в Архангельске

    Архангельск, 10 мая. Мероприятия, приуроченные к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в Архангельске.

    Праздничным салютом завершилось празднование Дня Великой Победы, передает «Регион 29». Салют состоялся в десять часов вечера на набережной Северной Двины в районе площади Мира.

    Отметим, что в начале праздничных мероприятий состоялось возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, после — возложение цветов к памятнику юнгам Северного флота, к стеле «Архангельск  — город воинской славы», к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.».

    Также состоялись митинг «Во имя мира — помни о войне!» и акция «Бессмертный полк». Кроме этого, на центральной площади с десяти часов утра до пяти вечера на Красной пристани проходила выставка военной техники и вооружения, подчеркивает информационное агентство «Архангельские известия»

    Автор: Алексей Громов
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