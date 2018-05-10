Праздничным салютом завершился День Победы в Архангельске

Архангельск, 10 мая. Мероприятия, приуроченные к 73 годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошли в Архангельске.

Праздничным салютом завершилось празднование Дня Великой Победы, передает «Регион 29». Салют состоялся в десять часов вечера на набережной Северной Двины в районе площади Мира.

Отметим, что в начале праздничных мероприятий состоялось возложение цветов к памятнику Герою Советского Союза, Адмиралу Флота Николаю Герасимовичу Кузнецову, после — возложение цветов к памятнику юнгам Северного флота, к стеле «Архангельск — город воинской славы», к памятнику «Участникам Северных конвоев 1941–1945 гг.».

Также состоялись митинг «Во имя мира — помни о войне!» и акция «Бессмертный полк». Кроме этого, на центральной площади с десяти часов утра до пяти вечера на Красной пристани проходила выставка военной техники и вооружения, подчеркивает информационное агентство «Архангельские известия»