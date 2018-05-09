В Архангельске в составе «Бессмертного полка» прошлись 20 тысяч человек



Архангельск, 9 мая. Колонна «Бессмертного полка» прошла по Троицкому проспекту и вдоль набережной Северной Двины.

Шествие «Бессмертного полка» в Архангельске в этом году привлекло рекордные 20 тысяч человек, это в два раза больше, чем в том году. Колонна северян растянулась на несколько километров, в составе 20 рот пронесли портреты своих родственников, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

Горожане прошли по Троицкому проспекту от улицы Карла Маркса до площади Ленина, затем по набережной Северной Двины к Вечному огню. У монумента Победы участники преклонили колени в знак благодарности павшим на войне солдатам.

В составе колонны прошла третья рота – «Бессмертный экипаж северных конвоев». В составе этой колонны пронесли портреты участников северных конвоев стран коалиции.

Акция «Бессмертный полк» стала уже не только общероссийской, но и международной. В Архангельске шествие проводится уже в шестой раз.

