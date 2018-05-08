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Теплоходы к островам Архангельска будут ходить с 9 мая
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    Теплоходы к островам Архангельска будут ходить с 9 мая

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    Теплоходы к островам Архангельска будут ходить с 9 мая
    Архангельск, 8 мая. Пассажирские теплоходы начнут курсировать на островной территории Архангельска с 9 мая.

    Как сообщает пресс-служба городской администрации, руководство порта "Архангельск» выпустило распоряжение, согласно которому городские линии откроются с 9 мая.

    «С 23.00 8 мая разрешено самостоятельное плавание судам, не имеющим ледовых усилений, на акватории морского порта Архангельск. В связи с этим уже завтра на смену буксирам придут теплоходы», — сказано в распоряжении.

    В Зимнее время действуют ледовые переправы. Но с наступлением ледохода они были закрыты. В период спуска льда в акватории Архангельска пассажиров перевозили буксирами.

    На данный момент ледоход уже закончился и город может перейти на транспортировку теплоходами.

    Автор: Софья Куликова
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