Теплоходы к островам Архангельска будут ходить с 9 мая



Архангельск, 8 мая. Пассажирские теплоходы начнут курсировать на островной территории Архангельска с 9 мая.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, руководство порта "Архангельск» выпустило распоряжение, согласно которому городские линии откроются с 9 мая.

«С 23.00 8 мая разрешено самостоятельное плавание судам, не имеющим ледовых усилений, на акватории морского порта Архангельск. В связи с этим уже завтра на смену буксирам придут теплоходы», — сказано в распоряжении.

В Зимнее время действуют ледовые переправы. Но с наступлением ледохода они были закрыты. В период спуска льда в акватории Архангельска пассажиров перевозили буксирами.

На данный момент ледоход уже закончился и город может перейти на транспортировку теплоходами.