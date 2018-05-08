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Общество
В Архангельске ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах с 9 по 13 мая
Общество
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    В Архангельске ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах с 9 по 13 мая

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    В Архангельске ветераны смогут бесплатно ездить на автобусах с 9 по 13 мая
    Архангельск, 8 мая. Ветераны смогут бесплатно пользоваться автобусами в период с 9 по 13 мая.

    Ветераны и приравненные к ним категории граждан смогут бесплатно пользоваться общественными автобусами при предъявлении подтверждающего документа. Поездки с электронной карты «Льготная» списываться не будут. 

    Как сообщила пресс-служба администрации Архангельска, все перевозчики региональной сссоциации автотранспортников готовы в эти дни предоставить ветеранам право бесплатного проезда неограниченное количество раз.
     

    Автор: Софья Куликова
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