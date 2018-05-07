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Всероссийская акция «Песня Победы» прошла в Поморье
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    Всероссийская акция «Песня Победы» прошла в Поморье

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    Всероссийская акция «Песня Победы» прошла в Поморье

    Новодвинск, 7 мая. Жители Новодвинска присоединились к Всероссийской акции «Песня Победы» и спели песни военных лет.

    Более ста жителей города вышли на Комсомольскую площадь в субботу, 5 мая, и исполнили песни военных лет в рамках всероссийской акции «Песня Победы». Об этом сообщает «Регион 29».

    Отметим, что акция проходит в городе уже в третий раз. Аналогичное мероприятие запланировано на 9 мая в городском парке Новодвинска в 21:20 часов вечера. Жителей и гостей Новодвинска власти города приглашают принять участие в всероссийской акции.

    Ранее сообщалось о том, что около 400 участников боролись за звание лучших в рамках танцевального фестиваля «Двина» в Архангельске.

    Автор: Алексей Громов
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