Пенсионерка скончалась под колесами мусоровоза в Архангельске

Архангельск, 7 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Архангельске: "КамАЗ" допустил наезд на пешехода.

Как передает «Регион 29» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УГИБДД, трагическое пришествие случилось в воскресенье, 6 мая, на улице Будённого, напротив дома №16. Водитель "КамАЗа" двигался задним ходом и допустил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.