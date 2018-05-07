Меню
Происшествия
Пенсионерка скончалась под колесами мусоровоза в Архангельске
Украина
Инаугурация Путина стала главным трендом в поисковых запросах украинцев
Следующая новость
Загрузка...

    Пенсионерка скончалась под колесами мусоровоза в Архангельске

    49

    Пенсионерка скончалась под колесами мусоровоза в Архангельске

    Архангельск, 7 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Архангельске: "КамАЗ" допустил наезд на пешехода.

    Как передает «Регион 29» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального УГИБДД, трагическое пришествие случилось в воскресенье, 6 мая, на улице Будённого, напротив дома №16. Водитель "КамАЗа" двигался задним ходом и допустил наезд на 82-летнюю пенсионерку, которая получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившейся аварии.

     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.