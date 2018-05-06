ДТП в Поморье: спасатели освободили зажатого в машине человека

Архангельск, 6 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Архангельской области на трассе Плесецк — Савинский: человека зажало в машине.

Автомобильное происшествие произошло в воскресенье, 6 мая, около половины седьмого утра на 35 километре автодороги Плесецк — Савинский, передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального МЧС.

Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего, зажатого в машине. Информация о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняется.

Напомним, синоптики предупредили жителей Архангельской области о том, что в регионе сохранится дождливая прохладная погода до 9 мая.