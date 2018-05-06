Меню
Происшествия
ДТП в Поморье: спасатели освободили зажатого в машине человека
Новости Сирии
Эрдоган пообещал продолжить военные операции против курдов в Сирии и Ираке
Следующая новость
Загрузка...

    ДТП в Поморье: спасатели освободили зажатого в машине человека

    103

    ДТП в Поморье: спасатели освободили зажатого в машине человека

    Архангельск, 6 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в Архангельской области на трассе Плесецк — Савинский: человека зажало в машине.

    Автомобильное происшествие произошло в воскресенье, 6 мая, около половины седьмого утра на 35 километре автодороги Плесецк — Савинский, передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального МЧС. 

    Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента освободили пострадавшего, зажатого в машине. Информация о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии уточняется. 

    Напомним, синоптики предупредили жителей Архангельской области о том, что в регионе сохранится дождливая прохладная погода до 9 мая.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.