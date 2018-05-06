Синоптики рассказали, когда солнечная и теплая погода придет в Архангельскую область

Архангельск, 6 мая. Синоптики предупредили жителей Архангельской области о том, что в регионе сохранится дождливая прохладная погода до 9 мая.

Как передает «Регион 29», дождливая и туманная погода ожидается в Архангельской области до 9 мая. Скорее всего, она связана с прохождением льда по Северной Двине, которое должно завершиться в период с 7 по 9 мая.

Так, в воскресенье, 6 мая, местами пройдут дожди, ветер будет дуть северо-западного направления, его порывы будут достигать от шести до одиннадцати метров в секунду.

Напомним, жители Архангельской области присоединились ко всероссийской экологической акции «Чистый берег», которую проводит МЧС России.