Жители Поморья приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

Архангельск, 6 мая. Жители Архангельской области присоединились ко всероссийской экологической акции «Чистый берег», которую проводит МЧС России.

Сотрудники регионального управления МЧС и волонтёры вышли на набережную Северной Двины и берег Кузнечихи и очистили территории от мусора. Поддержку в проведении акции оказали администрации Архангельска и экологи, которые предоставили мусорные мешки и перчатки, передает «Регион 29». Начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов сказал:

«Хочу сказать искреннее «спасибо» всем, кто пришёл сегодня, несмотря на прохладную и ветреную погоду. Сделано очень много, огромный участок пляжа и береговой линии был очищен от мусора, в том числе от очень мелкого, типа битого бутылочного стекла. Пусть и не везде сошёл снег, но там, где возможно — мы всё убрали и навели порядок».