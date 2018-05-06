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Жители Поморья приняли участие в экологической акции «Чистый берег»
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    Жители Поморья приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

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    Жители Поморья приняли участие в экологической акции «Чистый берег»

    Архангельск, 6 мая. Жители Архангельской области присоединились ко всероссийской экологической акции «Чистый берег», которую проводит МЧС России.

    Сотрудники регионального управления МЧС и волонтёры вышли на набережную Северной Двины и берег Кузнечихи и очистили территории от мусора. Поддержку в проведении акции оказали администрации Архангельска и экологи, которые предоставили мусорные мешки и перчатки, передает «Регион 29». Начальник Главного управления МЧС России по Архангельской области Шахобиддин Ваккосов сказал:

    «Хочу сказать искреннее «спасибо» всем, кто пришёл сегодня, несмотря на прохладную и ветреную погоду. Сделано очень много, огромный участок пляжа и береговой линии был очищен от мусора, в том числе от очень мелкого, типа битого бутылочного стекла. Пусть и не везде сошёл снег, но там, где возможно  — мы всё убрали и навели порядок».

    Автор: Алексей Громов
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