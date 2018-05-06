Фестиваль танцев «Двина» прошел в Архангельске

Архангельск, 6 мая. Около 400 участников боролись за звание лучших в рамках танцевального фестиваля «Двина» в Архангельске.

Как передает «Регион 29», танцевальный фестиваля состоялся благодаря поддержке регионального правительства, общественной организации «Радуга жизни».

Так, 400 участников выступили перед судьями из Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени в нескольких категориях: контепарари, бочата, хип-хоп, бест соло, шоу кидс.

Первый заместитель руководителя администрации Губернатора Архангельской области Иван Дементьев подчеркнул: