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В Архангельской области демонтировали мост, ведущий в Мезень
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    В Архангельской области демонтировали мост, ведущий в Мезень

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    В Архангельской области демонтировали мост, ведущий в Мезень
    Архангельск, 5 мая. В Поморье демонтировали мост через Кулой, проезда в город Мезень нет.

    Как сообщает Архангельскавтодор, из-за затопления и ледохода дорожникам прршлось демонтировать низководный мост через канал Кулой. Мост расположен на 212 км автодороги Архангельск — Пинега — Мезень. 

    В настоящее время проезда в город Мезень нет. После ледохода наладят работу паромной переправы.

    В Поморье пришла теплая погода, из-за тающего снега закрыли несколько дорог в регионе. На трассе Савинский — Ярнема — Онега закрыли 67-й и 137–139 км, также закрыт мост через Рековский Полой на четвертом километре Заболотье — Сольвычегодск — Яринск, 2-й км автодороги Кузнецово — Алексино. Разбран мост через реку Курья на 54-м км дороги Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры.

    Напоминаем, что с 16 по 30 мая в регионе действует ограничение движения транспорта весом более 3,5 т.
     

    Автор: Софья Куликова
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