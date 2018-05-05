В Архангельской области демонтировали мост, ведущий в Мезень



Архангельск, 5 мая. В Поморье демонтировали мост через Кулой, проезда в город Мезень нет.

Как сообщает Архангельскавтодор, из-за затопления и ледохода дорожникам прршлось демонтировать низководный мост через канал Кулой. Мост расположен на 212 км автодороги Архангельск — Пинега — Мезень.

В настоящее время проезда в город Мезень нет. После ледохода наладят работу паромной переправы.

В Поморье пришла теплая погода, из-за тающего снега закрыли несколько дорог в регионе. На трассе Савинский — Ярнема — Онега закрыли 67-й и 137–139 км, также закрыт мост через Рековский Полой на четвертом километре Заболотье — Сольвычегодск — Яринск, 2-й км автодороги Кузнецово — Алексино. Разбран мост через реку Курья на 54-м км дороги Исакогорка — Новодвинск — Холмогоры.

Напоминаем, что с 16 по 30 мая в регионе действует ограничение движения транспорта весом более 3,5 т.

