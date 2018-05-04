В Архангельске пройдет фестиваль морского флота Арктики



Архангельск, 4 мая. В рамках фестиваля жители Архангельска смогут подняться на борт ледокола.

На пристани можно будет увидеть научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», ледоколы «Капитан Косолапов», «Капитан Евдокимов» и «Диксон». На борт ледокола «Диксон» смогут подняться все желающие.

Фестиваль морского флота Арктики проводится в Архангельске впервые. На празднике можно будет попробовать блюда полевой кухни, побывать в госпитале.

В рамках фестиваля пройдут профориентационные мероприятия для тех, кто собирается посвятить свою жизнь морю.

Фестиваль посвящен 325-летию судостроения в России. В Архангельске в период с мая по октябрь пройдет множество мероприятий. В столице Поморья состоится морской форум, международный яхтенный фестиваль и форум «Судостроение в Арктике».

Народными гуляньями отметят день кораблестроителя, который состоится 29 июня. Мероприятие в деревне Пустошь пройдет под знаменем «Архангельск – первый порт России». Также в конце июля в честь военно-морского флота пройдет историческая реконструкция встречи двинских стрельцов и Петра I.