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Более 400 танцоров боролись за кубок губернатора в Архангельске
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    Более 400 танцоров боролись за кубок губернатора в Архангельске

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    Более 400 танцоров боролись за кубок губернатора в Архангельске

    Архангельск, 3 мая. Чемпионат уличного и современного танца «Двина» прошел в Архангельске.

    Более 400 танцоров приняли участие в соревнованиях на кубок губернатора области, передает сетевое издание «29.ру». Чемпионат уличного и современного танца под названием «Двина» состоялся в Театре драмы имени Ломоносова. Члены жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Красноярска оценивали мастерство участников из Новодвинска, Вологды, Северодвинска и Архангельска.

    Лучшими в социальных танцах стали  участники коллектива El Tone, а среди уличных танцоров — Trouble Maker. 

    Напомним, более двух тысяч любителей бега приняли участие в майской эстафете в Архангельске.

    Автор: Алексей Громов
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