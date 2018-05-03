Более 400 танцоров боролись за кубок губернатора в Архангельске

Архангельск, 3 мая. Чемпионат уличного и современного танца «Двина» прошел в Архангельске.

Более 400 танцоров приняли участие в соревнованиях на кубок губернатора области, передает сетевое издание «29.ру». Чемпионат уличного и современного танца под названием «Двина» состоялся в Театре драмы имени Ломоносова. Члены жюри из Москвы, Санкт-Петербурга, Тюмени и Красноярска оценивали мастерство участников из Новодвинска, Вологды, Северодвинска и Архангельска.

Лучшими в социальных танцах стали участники коллектива El Tone, а среди уличных танцоров — Trouble Maker.

Напомним, более двух тысяч любителей бега приняли участие в майской эстафете в Архангельске.