Традиционная майская эстафета в Архангельске собрала более 2000 участников

Архангельск, 3 мая. Более двух тысяч любителей бега приняли участие в майской эстафете в Архангельске.

Как передает «Регион 29», официальный старт майской эстафеты был дан в среду, 3 мая, в 12:00 часов на площадке возле Дворца спорта профсоюзов, после чего прошел праздничный концерт и торжественное награждение победителей.

Так, лидирующую позицию в первом забеге среди мужчин общеобразовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и сборных команд занял Сергей Зайцев, среди женщин победу одержала Дина Пахтусова, среди школьников — Николай Чернов и Полина Ермишкина.

Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Архангельска Владимир Павлов отметил: