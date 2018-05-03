Традиционная майская эстафета в Архангельске собрала более 2000 участников
Архангельск, 3 мая. Более двух тысяч любителей бега приняли участие в майской эстафете в Архангельске.
Как передает «Регион 29», официальный старт майской эстафеты был дан в среду, 3 мая, в 12:00 часов на площадке возле Дворца спорта профсоюзов, после чего прошел праздничный концерт и торжественное награждение победителей.
Так, лидирующую позицию в первом забеге среди мужчин общеобразовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и сборных команд занял Сергей Зайцев, среди женщин победу одержала Дина Пахтусова, среди школьников — Николай Чернов и Полина Ермишкина.
Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Архангельска Владимир Павлов отметил:
«В этом году в нашей спортивной семье прибавление — среди участников эстафеты 2024 человека. Радует, что здесь большое число детских команд — их 55. Сама история майской эстафеты связана с Великой Победой, поэтому так важно приобщать к спорту всех, начиная с юного возраста».