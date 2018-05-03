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Общество
Традиционная майская эстафета в Архангельске собрала более 2000 участников
Украина
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    Традиционная майская эстафета в Архангельске собрала более 2000 участников

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    Традиционная майская эстафета в Архангельске собрала более 2000 участников

    Архангельск, 3 мая. Более двух тысяч любителей бега приняли участие в майской эстафете в Архангельске.

    Как передает «Регион 29», официальный старт майской эстафеты был дан в среду, 3 мая, в 12:00 часов на площадке возле Дворца спорта профсоюзов, после чего прошел праздничный концерт и торжественное награждение победителей.

    Так, лидирующую позицию в первом забеге среди мужчин общеобразовательных организаций среднего профессионального и высшего образования и сборных команд занял Сергей Зайцев, среди женщин победу одержала Дина Пахтусова, среди школьников — Николай Чернов и Полина Ермишкина.

    Начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Архангельска Владимир Павлов отметил:

    «В этом году в нашей спортивной семье прибавление — среди участников эстафеты 2024 человека. Радует, что здесь большое число детских команд — их 55. Сама история майской эстафеты связана с Великой Победой, поэтому так важно приобщать к спорту всех, начиная с юного возраста».

    Автор: Алексей Громов
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