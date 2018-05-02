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Водитель легковушки погиб в ДТП в Котласе
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    Водитель легковушки погиб в ДТП в Котласе

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    Водитель легковушки погиб в ДТП в Котласе

    Архангельск, 2 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Котласе: автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

    Автомобильное происшествие случилось в Котласе у дома №10 по улице 7-го Съезда Советов 1 мая около 6:15 часов: 29-летний водитель не справился с управлением транспортным средством, съехал в кювет и врезался в дерево.

    Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП, передает «Регион 29».

    Автор: Алексей Громов
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