Водитель легковушки погиб в ДТП в Котласе

Архангельск, 2 мая. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Котласе: автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

Автомобильное происшествие случилось в Котласе у дома №10 по улице 7-го Съезда Советов 1 мая около 6:15 часов: 29-летний водитель не справился с управлением транспортным средством, съехал в кювет и врезался в дерево.

Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП, передает «Регион 29».