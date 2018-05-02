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Тело утонувшей девятилетней девочки обнаружили в Поморье
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    Тело утонувшей девятилетней девочки обнаружили в Поморье

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    Тело утонувшей девятилетней девочки обнаружили в Поморье

    Архангельск, 2 мая. Тело ранее утонувшей девятилетней девочки обнаружили в реке Яреньге в Поморье.

    Следственные органы проводят проверку по факту гибели двоих детей на реке Яреньга в Ленском районе, передает ГТРК Поморье. Трагический инцидент произошел десять дней назад: под лёд провалились трое детей, одному ребенку удалось спастись, двое — погибли.

    Тело мальчика обнаружили спустя несколько дней, труп девочки нашли спасатели сегодня. Сотрудники СУ СК подчеркивают, что на теле ребенка телесных повреждений не обнаружено.

    Ранее сообщалось о том, что соревнования по спасательному многоборью пройдут в Архангельске с 22 по 25 мая.

    Автор: Алексей Громов
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