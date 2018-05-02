Архангельск, 2 мая. Соревнования по спасательному многоборью пройдут в Архангельске с 22 по 25 мая.

XIV ежегодные открытые соревнования по спасательному многоборью на кубок Поливаного пройдут в период с 22 по 25 мая, передает «Регион 29».

Участники соревнований должны будут преодолеть шесть этапов: «АСР в загазованной зоне на ОПО», «Выполнение работ, связанных с тушением пожара», «ПСР на высоте», «ПСР в разрушенном здании», «ПСР на воде» и «ПСР в таёжной зоне».

Заявки на участие в спортивном мероприятии принимаются до пяти часов вечера 16 мая в ГБУ Архангельской области «Служба спасения имени Поливаного».