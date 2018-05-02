Культурный центр «Поморская АРТель» открылся в Архангельске

Архангельск, 2 мая. Глава Архангельска Игорь Годзиш открыл новый культурный центр «Поморская АРТель».

Как передает пресс-служба городской администрации, «Поморскую АРТель», которая является филиалом Архангельского городского центра, ранее носившего название «Архангелогородская сказка», открыл глава города Игорь Годзиш.

«Пусть этот уютный дом станет точкой притяжения и для гостей столицы Поморья, где они смогут познакомиться с нашими традициями, обычаями, культурой», — цитирует «Регион 29» Игоря Годзиша.

Отметим, что филиал культурного центра расположен в доме на проспекте Чумбарова-Лучинского, который принадлежал купцу Алексею Ананьину.

Так, в купеческом доме обосновались театр народной и современной культуры «Поморская артель», оркестр народных инструментов «Краски Севера», детская театральная студия «Северные чудеса», купец Силантий Поморыч Архангельский и его домочадцы, которые являются распорядителями народных праздников и концертов.