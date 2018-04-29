Около полутора тысяч иностранных туристов посетят летом Архангельск

Архангельск, 29 апреля. Более полутора тысяч иностранных туристов приплывут на трех лайнерах летом 2018 года. Об этом сообщили заместителю главы Архангельска Николаю Евменову на собрании с представителями туроператоров.

Рабочая встреча заместителя главы Архангельска Николая Евменова с представителями туроператоров прошла накануне начала туристического сезона в администрации города, передает «Регион 29».

«Развитие въездного туризма дает новые возможности бизнесу и учреждениям культуры. Безусловно, городские власти заинтересованы в создании условий, которые позволят нарастить поток туристов. Сегодня мы готовы в режиме диалога обсудить меры, которые позволят развивать данное направление», — отметил Николай Евменов.

Так, генеральный директор ООО «Северная туристическая компания» Татьяна Мотовичёва сообщила, что летом текущего года порт 11 июля, 12 и 28 августа ожидает принять три круизных лайнера, на которых будут около полутора тысяч туристов.