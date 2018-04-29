Гранату нашли на территории школы в Архангельской области

Архангельск, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Архангельской области: школьник нашел боеприпас, похожий на ручную гранату.

Как передает «Регион 29», инцидент произошел в субботу, 28 апреля, в средней общеобразовательной школе, расположенной на улице 60 лет Октября в Няндоме: ученик обнаружил на территории учреждения похожий на ручную гранату боеприпас.

На место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, они исследовали обнаруженный предмет и установили, что он оказался муляжом ручной гранаты Ф-1.

Напомним, около 700 человек заказали штендеры через центр патриотического воспитания молодежи в Архангельске.