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Гранату нашли на территории школы в Архангельской области
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    Гранату нашли на территории школы в Архангельской области

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    Гранату нашли на территории школы в Архангельской области

    Архангельск, 29 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Архангельской области: школьник нашел боеприпас, похожий на ручную гранату.

    Как передает «Регион 29», инцидент произошел в субботу, 28 апреля, в средней общеобразовательной школе, расположенной на улице 60 лет Октября в Няндоме: ученик обнаружил на территории учреждения похожий на ручную гранату боеприпас.

    На место незамедлительно выехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, они исследовали обнаруженный предмет и установили, что он оказался муляжом ручной гранаты Ф-1.

    Напомним, около 700 человек заказали штендеры через центр патриотического воспитания молодежи в Архангельске.

    Автор: Алексей Громов
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