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Около 700 человек сделали штендер для «Бессмертного полка» в Архангельске
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    Около 700 человек сделали штендер для «Бессмертного полка» в Архангельске

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    Около 700 человек сделали штендер для «Бессмертного полка» в Архангельске

    Архангельск, 29 апреля. Около 700 человек заказали штендер через центр патриотического воспитания молодежи в Архангельске.

    Жители и гости Архангельска смогут до 5 мая подать заявки на изготовление штендера для «Бессмертного полка» через центр патриотического воспитания молодежи, передает сетевое издание «Правда Севера».

    Заявки принимаются ежедневно с 10:00 до 19:00 часов вечера в фойе центра «Патриот». Стоимость изготовления штендера составляет около 300 рублей. Отметим, что сбор участников «Бессмертного полка» состоится 9 мая с 13:00 на Троицком проспекте, ориентир — центр «Патриот».

    Автор: Алексей Громов
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