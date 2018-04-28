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Девочка-подросток погибла в пьяном ДТП в Поморье
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    Девочка-подросток погибла в пьяном ДТП в Поморье

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    Девочка-подросток погибла в пьяном ДТП в Поморье

    Архангельск, 28 апреля. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Котласском районе Архангельской области: пьяный водитель за рулем отечественного авто не справился с управлением и вылетел в кювет.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 28 апреля, около 04:50 утра на первом километре автодороги Котлас — Гарь — Савватия, передает «Регион 29».

    За рулем автомобиля «Лада» 24-летний молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Отметим, что в машине находились 21-летний парень, 18-летняя девушка и 16-летняя девочка.

    Водитель не справился с управлением авто и вылетел в кювет, после чего машина перевернулась. Самая младшая пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи, передает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

    Автор: Алексей Громов
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