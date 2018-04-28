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«Кубок Юниора» по мини-футболу пройдет в Архангельске
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    «Кубок Юниора» по мини-футболу пройдет в Архангельске

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    «Кубок Юниора» по мини-футболу пройдет в Архангельске

    Архангельск, 28 апреля. Кубок по мини-футболу среди юниоров стартует в Архангельске.

    Спортсмены 2010-2013 годов рождения примут участие в «Кубке Юниора» по мини-футболу, передает «Регион 29». Заявки на участие в соревновании подали 16 команд из 10 клубов, которые расположены в Архангельске, Северодвинске и Котласе. 

    «В северных регионах активно развивается именно футзальный вариант футбола, поскольку климат не позволяет много тренироваться и соревноваться на открытых стадионах»,  — сообщаил руководитель АНО «Футбольная школа «Юниор» Константин Цветков.

    Торжественное открытие турнира запланировано на воскресенье 29 апреля на 9:30 часов утра.

    «Это первый открытый кубок города по мини-футболу для детей, но в планах  — проведение в Архангельске межрегиональных турниров. Это позволит разнообразить технику игры начинающих футболистов», — подытожил Цветков.

    Автор: Алексей Громов
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