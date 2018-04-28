«Кубок Юниора» по мини-футболу пройдет в Архангельске

Архангельск, 28 апреля. Кубок по мини-футболу среди юниоров стартует в Архангельске.

Спортсмены 2010-2013 годов рождения примут участие в «Кубке Юниора» по мини-футболу, передает «Регион 29». Заявки на участие в соревновании подали 16 команд из 10 клубов, которые расположены в Архангельске, Северодвинске и Котласе.

«В северных регионах активно развивается именно футзальный вариант футбола, поскольку климат не позволяет много тренироваться и соревноваться на открытых стадионах», — сообщаил руководитель АНО «Футбольная школа «Юниор» Константин Цветков.

Торжественное открытие турнира запланировано на воскресенье 29 апреля на 9:30 часов утра.