Гостиница «Двина» горит в Архангельске

Архангельск, 25 апреля. Чрезвычайное происшествие произошло в Архангельске: загорелась гостиница «Двина».

Сообщение о пожаре в гостинице «Двина» поступило на пульт дежурного спасателя около двух часов дня. Известно, что очаг возгорания расположен на 13 этаже.

На место пожара незамедлительно прибыл отряд пожарных, который в настоящий момент продолжают работу на участке ЧП. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало, передают местные новостные издания.