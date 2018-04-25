Гостиница «Двина» горит в Архангельске
Архангельск, 25 апреля. Чрезвычайное происшествие произошло в Архангельске: загорелась гостиница «Двина».
Сообщение о пожаре в гостинице «Двина» поступило на пульт дежурного спасателя около двух часов дня. Известно, что очаг возгорания расположен на 13 этаже.
На место пожара незамедлительно прибыл отряд пожарных, который в настоящий момент продолжают работу на участке ЧП. К настоящему моменту информации о пострадавших не поступало, передают местные новостные издания.
«Возгорания не произошло, но есть электротехническая проблема, с которой сейчас разбираются наши специалисты, идёт поиск источника задымления. Когда люди смогут вернуться в гостиницу, пока неизвестно», — цитирует «Регион 29» слова пресс-секретаря ГУ МЧС по Архангельской области Дмитрия Чистякова.