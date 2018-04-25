СК расследует обстоятельства пожара в архангельском ТЦ «Фокус»

Архангельск, 25 апреля. Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в торговом центре «Фокус» в Архангельске.

Как передают местные новостные издания, расследование уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Фокус» в настоящий момент занимается архангельское СУ СК.

Возбуждено уголовное дело по статьям «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Отметим, пожар произошел утром 17 апреля. Пламя охватило помещения, расположенные на четвертом этаже. К счастью, пострадавших и погибших при пожаре нет.