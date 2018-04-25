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СК расследует обстоятельства пожара в архангельском ТЦ «Фокус»
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    СК расследует обстоятельства пожара в архангельском ТЦ «Фокус»

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    СК расследует обстоятельства пожара в архангельском ТЦ «Фокус»

    Архангельск, 25 апреля. Следственный комитет проводит проверку по факту пожара в торговом центре «Фокус» в Архангельске.

    Как передают местные новостные издания, расследование уголовного дела по факту пожара в ТЦ «Фокус» в настоящий момент занимается архангельское СУ СК.

    Возбуждено уголовное дело по статьям «уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» и «выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

    Отметим, пожар произошел утром 17 апреля. Пламя охватило помещения, расположенные на четвертом этаже. К счастью, пострадавших и погибших при пожаре нет.

    Автор: Алексей Громов
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