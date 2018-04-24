Меню
Общество
Расширение Ленинградского проспекта в Архангельске начнут в июне
Общество
Представитель ОЗХО рассказал о розыгрыше пранкеров
Следующая новость
Загрузка...

    Расширение Ленинградского проспекта в Архангельске начнут в июне

    63

    Расширение Ленинградского проспекта в Архангельске начнут в июне

    Архангельск, 24 апреля. Расширение Ленинградского проспекта в рамках реконструкции стартует в июне в Архангельске.

    Как передает «Двина Сегодня», в рамках реконструкции Ленинградского проспекта запланированы расширение полосы движения, замена подземных коммуникаций, устройство тротуаров и уличного освещения.

    Глава города Игорь Годзиш сообщил, что реконструкция завершится через два года, однако есть шанс, что все работы удастся завершить в течение одного сезона. Подрядчик отмечает, что такое развитие ситуации вполне возможно.

    Рабочие подчеркивают, что автомобильное движение во время ремонтных работ не будет ограничено, то есть будут открыты две полосы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    Россия представит ОЗХО свидетелей из постановочного видео «Белых касок» в Сирии

    18:41   24 Апреля 2018
    56
    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    «Я был воспитан на этом мультике»: Иван Охлобыстин о денежных спорах вокруг «Простоквашино»

    18:32   24 Апреля 2018
    63
    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    Евгений Тишковец: Торнадо в Москве может предсказать только волшебник

    17:37   24 Апреля 2018
    4734
    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    Русский союз Латвии потребовал освободить правозащитника Гапоненко на пикете в Риге: репортаж ФАН

    17:32   24 Апреля 2018
    147