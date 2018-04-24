Расширение Ленинградского проспекта в Архангельске начнут в июне

Архангельск, 24 апреля. Расширение Ленинградского проспекта в рамках реконструкции стартует в июне в Архангельске.

Как передает «Двина Сегодня», в рамках реконструкции Ленинградского проспекта запланированы расширение полосы движения, замена подземных коммуникаций, устройство тротуаров и уличного освещения.

Глава города Игорь Годзиш сообщил, что реконструкция завершится через два года, однако есть шанс, что все работы удастся завершить в течение одного сезона. Подрядчик отмечает, что такое развитие ситуации вполне возможно.

Рабочие подчеркивают, что автомобильное движение во время ремонтных работ не будет ограничено, то есть будут открыты две полосы.